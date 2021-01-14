Радий Хабиров ввел в Башкирии антикоронавирусные послабления

| 14 янв 2021 | 17:42

В Башкирии с 18 января снимут обязательную самоизоляцию для пенсионеров старше 65 лет. О послаблениях сообщили в одном из телеграмм-каналов. Аналогичные ограничения постепенно снимут в социальных учреждениях. По данным источника, такое решение было принято на заседании антикоронавирусного штаба Радием Хабировым.







Кроме того, с основных ковид-госпиталей снимут их статус. В это число медицинских учреждений войдут РКБ имени Куватова, клиника БГМУ и городская больница № 10 в Уфе.



Другим послаблением станет снятие запрета на проведение спортивных мероприятий регионального и российского масштаба. Напомним, ранее главным условием было заполнение не более 50% зрительских мест на открытом воздухе и 30% в помещении.

Ранее сообщалось, что в республике коронавирус диагностирован у 21 402 жителей. За сутки выявлено 167 новых случаев заражения инфекцией.





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