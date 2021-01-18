Хабиров объявил об изменениях режима повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 18 янв 2021 | 10:13

Сегодня, 18 января, на оперативном совещании в правительстве региона глава Башкирии Радий Хабиров объявил об изменениях в режиме повешенной готовности из-за коронавируса.







По его словам, с сегодняшнего дня последовательно начнут снимать режим самоизоляции в социальных учреждениях. Сотрудники будут переходить с 14-дневной смены на обычный режим работы.

«Мы оценили ситуацию эпидемиологическую, посоветовались. Исходили и из того, что сами сотрудники социальных учреждений устали в таком режиме работать», - сказал глава.

Также он подчеркнул, что сохраняется обязательный режим самоизоляции для пожилых людей 65 лет и старше и для людей с хроническими заболеваниями.

Помимо прочего, с сегодняшнего дня разрешается проводить республиканские и всероссийские соревнования: на открытом воздухе с заполненностью зала 50 процентов, в закрытом помещении – 30 процентов.





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