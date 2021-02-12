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Лес около Инзерских зубчаток может получить особый правовой статус

Лес около Инзерских зубчаток может получить особый правовой статус

Белорецкий район | 12 фев 2021 | 12:24

Депутаты Башкирии планируют защитить лес и туристическую тропу у Инзерских зубчаток. Об этом сообщил председатель парламента Республики Башкортостан Константин Толкачев. По его словам, вырубка лесов на сегодняшний день остановлена. Кроме того весной будут высажены новые деревья.

«Охранного статуса у этой природной локации нет, Инзерские зубчатки не относятся к особо охраняемой природной территории. Тем не менее, эта местность пользуется у туристов популярностью, поэтому логично создать здесь туристический кластер – организовать удобный для туристов маршрут и обеспечить безопасность», — сообщил парламентарий.

Константин Толкачев назвал один из возможных вариантов для обеспечения безопасности - это передача туристической тропы в пользование администрации Белорецкого района для развития туризма.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: yandex.ru

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