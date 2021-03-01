Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров предложил увольнять директоров школ за нарушения питания учеников

Радий Хабиров предложил увольнять директоров школ за нарушения питания учеников

Радий Хабиров предложил увольнять директоров школ за нарушения питания учеников

Уфа | 01 мар 2021 | 12:01

Глава Башкирии назвал работу над ошибками в школьном питании «слабенькой». Родители учащихся продолжают отправлять жалобы на еду, которую получают в лицеях, гимназиях и других общеобразовательных школах.

Большая часть обращений приходится на Уфу. Учащиеся чаще всего говорят, что пища холодная, макароны слипшиеся, а каша «каменная».

«Качественно кормить детей – это государственная задача. Я добьюсь с вами или без, что в республике школьное питание будет лучшим в России, — сказал на еженедельном оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров. – Начинаем вести реестр того, что происходит. Три факта нарушения и увольняйте директора».

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии рассказал о спектакле, который нужно посмотреть все школьникам.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: