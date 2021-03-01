Радий Хабиров предложил увольнять директоров школ за нарушения питания учеников

Глава Башкирии назвал работу над ошибками в школьном питании «слабенькой». Родители учащихся продолжают отправлять жалобы на еду, которую получают в лицеях, гимназиях и других общеобразовательных школах.
Большая часть обращений приходится на Уфу. Учащиеся чаще всего говорят, что пища холодная, макароны слипшиеся, а каша «каменная».
«Качественно кормить детей – это государственная задача. Я добьюсь с вами или без, что в республике школьное питание будет лучшим в России, — сказал на еженедельном оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров. – Начинаем вести реестр того, что происходит. Три факта нарушения и увольняйте директора».