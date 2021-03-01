Радий Хабиров предложил увольнять директоров школ за нарушения питания учеников

Уфа | 01 мар 2021 | 12:01

Глава Башкирии назвал работу над ошибками в школьном питании «слабенькой». Родители учащихся продолжают отправлять жалобы на еду, которую получают в лицеях, гимназиях и других общеобразовательных школах.







Большая часть обращений приходится на Уфу. Учащиеся чаще всего говорят, что пища холодная, макароны слипшиеся, а каша «каменная».

«Качественно кормить детей – это государственная задача. Я добьюсь с вами или без, что в республике школьное питание будет лучшим в России, — сказал на еженедельном оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров. – Начинаем вести реестр того, что происходит. Три факта нарушения и увольняйте директора».

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии рассказал о спектакле, который нужно посмотреть все школьникам.





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