Главу Башкирии подставили с проектом IQ-парка в Уфе

Уфа | 01 мар 2021 | 12:06

На совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров заслушал доклад о строительстве IQ-парка. Он отметил, что ему не нравится в этой истории.







В здании предусмотрен кабинет для Радия Хабирова, где будут проводиться встречи с резидентами парка и предпринимателями. Глава Башкирии возмутился спальней, которую якобы в здании строят прямо за этим кабинетом. Радий Хабиров подчеркнул, что все вокруг шутят над ним из-за этой истории и никаких спален в здании быть не должно.



Радий Хабиров:



- Я не очень понял, зачем этому кабинету приделали спальню. Мне не надо, я люблю дома отдыхать. Глупо сидеть нам, взрослым людям, и об этом говорить. Это было крайне неприятно.

Технопарк высоких технологий IQ-парк должен начать свою работу в мае 2021 года. Он разместится в пустующем офисном здании по улице Заки Валиди, 32А. Это совместный проект Башкортостана и Фонда «Сколково».



Александр Беляев:



- В IQ-парке будут представлены различные сервисы для резидентов, которые будут способствовать ускоренному развитию стартапов и коммерциализации разработок. По мнению экспертов «Сколково», технопарк станет центром притяжения талантливой молодёжи благодаря креативным и экспериментальным пространствам, коворкинг-зонам, программам инкубации и акселерации, уникальным инструментам поддержки, а также ярким событиям и мероприятиям, в том числе направленным на популяризацию технологического предпринимательства. Ожидается, что за пять лет количество резидентов вырастет до 130, ими будет создано 1 700 новых высокопроизводительных рабочих мест, а выручка составит порядка 5 млрд рублей в год.

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