Глава Башкирии намерен поддержать КВН-движение в республике

Уфа | 10 мар 2021 | 17:45

Сегодня, 10 марта, глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи с игроками уфимских команд КВН заявил, что власти республики намерены уделять «более серьезное внимание» движению в регионе. Он также отметил, что позитивно воспринимает шутки в свой адрес.







«Я знаю, что у нас очень мощное КВН-движение. У нас сильные традиции, наши команды выходили на центральные телеканалы. В КВН играет множество молодых людей. Большую поддержку вашему движению оказывал покойный мэр Уфы Ульфат Мансурович Мустафин. Мы решили уделять более серьезное внимание КВН-движению в Башкортостане, увеличить финансирование и поддержку Клуба – возможности у нас есть», – подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики также объяснил, что воспринимает спокойно шутки, так как публичная работа подразумевает открытость. По его словам, планируется в рамках празднования 450-летия Уфы подготовить масштабное мероприятие КВН.

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Фото: сайт главы Башкирии