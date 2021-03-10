Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Глава Башкирии намерен поддержать КВН-движение в республике

Глава Башкирии намерен поддержать КВН-движение в республике

Глава Башкирии намерен поддержать КВН-движение в республике

Уфа | 10 мар 2021 | 17:45

Сегодня, 10 марта, глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи с  игроками уфимских команд КВН заявил, что власти республики намерены уделять «более серьезное внимание» движению в регионе. Он также отметил, что позитивно воспринимает шутки в свой адрес.

«Я знаю, что у нас очень мощное КВН-движение. У нас сильные традиции, наши команды выходили на центральные телеканалы. В КВН играет множество молодых людей. Большую поддержку вашему движению оказывал покойный мэр Уфы Ульфат Мансурович Мустафин. Мы решили уделять более серьезное внимание КВН-движению в Башкортостане, увеличить финансирование и поддержку Клуба – возможности у нас есть», – подчеркнул Радий Хабиров. 

Глава республики также объяснил, что воспринимает спокойно шутки, так как публичная работа подразумевает открытость. По его словам, планируется в рамках празднования 450-летия Уфы подготовить масштабное мероприятие КВН. 

Читайте также:

Глава Башкирии сообщил о начале ямочного ремонта
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: сайт главы Башкирии

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: