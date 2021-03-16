Хабиров назначил Гульшат Арсланову председателем Госкомитета Башкирии по конкурентной политике

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 16 мар 2021 | 14:05

Экс-директор регионального Многофункционального центра Гульшат Арсланова назначена председателем Госкомитета Башкирии по конкурентной политике. Соответствующий указ подписан главой республики Радием Хабировым 12 марта.







Ранее сообщалось, что бывший председатель Госкомитета Денис Булатов покинул пост по собственному желанию.



Справка:

Арсланова Гульшат Маратовна родилась 28 декабря 1975 года в Дюртюлях. Окончила БГПУ, Академию труда и социальных отношений.



В 1997 году начала работать учителем черчения Дюртюлинского городского отдела народного образования.



В 2001–2003 годах была ассистентом кафедры психологии БГПУ.



В 2003–2006 годах была помощником директора филиала «Уфагаз».

В 2006–2018 годах – председатель первичной профсоюзной организации филиала «Уфагаз» ОАО «Газ-Сервис» (с 2014 года – филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в Уфе).



В 2018–2019 годах была первым заместителем директора, и.о. директора РГАУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Башкортостан.



28 октября 2019 года была назначена на должность министра земельных и имущественных отношений региона.



С 29 января 2020 по 11 марта 2021 года занимала должность директора республиканского Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

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Фото: соцсети / FB / Гульшат Арсланова