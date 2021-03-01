Госкомитет по конкурентной политике Башкирии может возглавить Гульшат Арсланова

Уфа | 01 мар 2021 | 10:24

О кадровом решении глава Башкирии Радий Хабиров сообщил на оперативном совещании 1 марта.







Радий Хабиров заявил, что Денис Булатов покинул должность главы данного Госкомитета по собственному желанию. В скором времени возглавить Госкомитет должна директор МФЦ в Башкирии Гульшат Арсланова.

- Я не буду никакой интриги делать. Мы на место рекомендуем Гульшат Маратовну. Сегодня я прошу принять на работу в качестве заместителя Гульшат Маратовну и чтобы сегодня приступила к работе де-факто в качестве руководителя данного Госкомитета, - отметил глава Башкирии.

Напомним, в республиканском правительстве проходит реформа с целью повышения эффективности работы аппарата. Ранее начались массовые сокращения чиновников. Премьер-министр Андрей Назаров сообщил, что «какие-то звенья аппарата сокращаются, какие-то — реформируются, какие-то — усиливаются». В частности, свой пост покинул глава Госкомитета по туризму Салават Нафиков, место которого заняла Эльмира Туканова. Кроме того, первым заместителем министра строительства стал экс-замминистра спорта Алексей Новиков. 1 марта также стало известно об отставке министра транспорта Башкирии Алана Марзаева.





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