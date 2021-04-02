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В Башкортостане внесли поправки в указ о режиме повышенной готовности

В Башкортостане внесли поправки в указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 02 апр 2021 | 11:22

В Республике Башкортостан режим обязательной самоизоляции для пожилых людей продлили до 14 апреля. Поправки в указ о режиме повышенной готовности, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, подписал руководитель республики Радий Хабиров.

В соответствии с новой редакцией документа, для пенсионеров старше шестидесяти пяти лет и тех, кто имеет хронические заболевания обязательный режим самоизоляции продлевается до 14 апреля текущего года включительно.

Кроме того, жителям Башкирии советуют пройти вакцинопрофилактику против COVID-2019 согласно рекомендациям (назначению) медработника.

Работодателям, совместно с медорганизациями, предлагается рассмотреть вопрос проведения вакцинопрофилактики сотрудников против коронавирусной инфекции.

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Источник: www.bashinform.ru

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