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В Башкирии пенсионерам разрешены поездки на садовые, огородные, дачные участки, в загородные дома

В Башкирии пенсионерам разрешены поездки на садовые, огородные, дачные участки, в загородные дома

Коронавирус в Башкирии | 23 май 2020 | 12:41

Это следует из указа о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Изменения внесены 21 мая.



Согласно последней редакции документа, обязательный режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто проживает совместно с ними. К возможности приобретать продукты питания и лекарства добавили поездки на садовые, огородные, дачные участки, в загородные дома. Однако при себе нужно иметь паспорт, членскую книжку или правоустанавливающий документ на участок или дом, отмечается в официальном документе.

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Напомним, ранее для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, был усилен режим самоизоляции. Покидать свое место проживания они могли только для того, чтобы приобрести продукты питания и лекарства, и при обращении в организации, предоставляющие услуги связи.

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Источник: www.i-gazeta.com
Фото: интернет

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