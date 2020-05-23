В Башкирии пенсионерам разрешены поездки на садовые, огородные, дачные участки, в загородные дома

Коронавирус в Башкирии | 23 май 2020 | 12:41

Это следует из указа о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Изменения внесены 21 мая.







Согласно последней редакции документа, обязательный режим самоизоляции сохраняется для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто проживает совместно с ними. К возможности приобретать продукты питания и лекарства добавили поездки на садовые, огородные, дачные участки, в загородные дома. Однако при себе нужно иметь паспорт, членскую книжку или правоустанавливающий документ на участок или дом, отмечается в официальном документе.



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Фото: интернет

Напомним, ранее для лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, был усилен режим самоизоляции. Покидать свое место проживания они могли только для того, чтобы приобрести продукты питания и лекарства, и при обращении в организации, предоставляющие услуги связи.