Радий Хабиров ввел в Башкирии особый противопожарный режим

| 17 апр 2021 | 13:40

С 17 апреля в республике вводится противопожарный режим. Об этом стало известно накануне на рабочем совещании Радия Хабирова с участием глав муниципалитетов. Cезон лесных пожаров открылся в этом году на пол месяца раньше, чем в прошлом. Возгорания происходили на территориях Абзелиловского и Учалинского районов.







- Мы приняли решение и с сегодняшнего дня вводим на территории Башкортостана особый противопожарный режим. Органы исполнительной власти и муниципалитеты должны усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности, организовать круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях, обеспечить населённые пункты необходимой техникой, активизировать противопожарную агитацию.



В первую очередь, обстановка будет зависеть от нашего с вами ответственного поведения и понимания, что неосторожное обращение с огнём может привести к самым трагическим последствиям. Поэтому сразу хочу предупредить, что законодательство предусматривает не только административные, но и уголовные наказания лиц, виновных в пожарах, — резюмировал Радий Хабиров.

Особое внимание на совещании уделили так же проблеме паводка. Пик его ожидается в конце апреля. Наибольшему риску подтоплений подвержены сегодня Белорецкий район и Уфа. Все службы приведены в режим полной готовности. Уровень воды в Белой в понедельник ожидается — 680 сантиметров.





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