Доход семьи премьер-министра Башкирии Андрея Назарова за 2020 год составил 1,2 млрд рублей

01 июн 2021 | 20:45

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров отчитался о доходах своей семьи за 2020 год. Декларация опубликована на сайте кабмина.



Основная часть дохода в семье Назарова приходится на супругу – более 1,2 млрд руб. Сам чиновник, а в прошлом бизнесмен, заработал 4,7 млн руб.







На премьера записаны доли земельного участка площадью 1026 кв. м и жилого дома в 72 кв. м, а в индивидуальной собственности находится квартира – в 397 кв. м. Также у него есть пять машиномест и два мотоцикла Harley-Davidson. У жены Назарова – 16 земельных участков, дом в 951,9 кв. м. В ее пользовании — три номера в гостинице и квартира, а у самого чиновника – номер в гостинице площадью 63 кв. м.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram