Хабиров заявил о невозможности завоза коронавируса во время Фольклориады

12:46, 28 июн 2021

Сегодня, 28 июня, в правительстве Башкирии состоялось оперативное совещание под председательством Радия Хабирова. На встрече он высказался о проведении в Уфе VI Всемирной фольклориады. Напомним, она будет проходить с 3 по 10 июля.







Местных жителей беспокоит, что в регион приедут представители более 40 стран-участниц. По мнению граждан, проведение мероприятия может ухудшить ситуацию с распространением коронавируса.

— Мы 2 года ждали эту фольклориаду. Мы принимаем решение, что фольклориада будет. Мы должны людям объяснить, что, по сути, угрозы завезти коронавирусную инфекцию — при тех беспрецедентных уровнях вакцинации — невозможно. Там угрозу будут представлять большие скопления людей. Об этом надо подумать, — сказал глава Башкирии.





Ранее сообщалось о том, что Башкортостан занял 6 место в России по темпам вакцинации от коронавируса.





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