Глава Башкирии рассказал о необходимости ремонта памятника Салавату Юлаеву
09:11, 09 сен 2021
Радий Хабиров высказался о предстоящей реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Необходимость ремонта подтвердили эксперты, приглашенные для оценки из Санкт-Петербурга.
По словам главы РБ, - Мы приглашали специалистов, и проверка показала – памятник надо ремонтировать, - говорит Радий Хабиров. - Гранит пополз, постамент разрушается. Если не будем ремонтировать, в какой-то момент потеряем его, ураган случится или еще что-нибудь.
Радий Фаритович отметил, что с предстоящей реконструкцией много тонкостей, потому что памятник очень большой и весит 40 тонн.
- Это недешевое удовольствие, понадобиться много денег только на проект, - сказал он. - Дай Бог в следующем году летом снять памятник с постамента и начать работать. Не снимая, ремонтировать невозможно.
По словам г-на Хабирова, если будет такая возможность, ремонт памятника будут вести в стеклянном павильоне, где любой желающий сможет посмотреть, как идет реконструкция.
- Но это произойдет, если специалисты скажут, что ремонт в павильоне вести можно, - пояснил он.