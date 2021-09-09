Глава Башкирии прокомментировал череду коррупционных скандалов во власти

08:26, 09 сен 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров во время ежегодного прямого эфира прокомментировал череду обвинений коррупционного характера в отношении чиновников республики. Он заявил, что речь об увольнении может идти лишь тогда, когда обвинительный приговор вступит в силу.







«В отношении главы Кугарчинского района уже вынесен обвинительный приговор, но он не вступил в силу. Если обвинительный приговор вступает в силу, то мы, конечно, распрощаемся. Я ведь все-таки внутренне очень традиционный, старой закалки, старого режима юрист. Я живу этими принципами, которые нам на юрфаке вбивали», - объяснил он.

Глава рассказал, что коррупционеры в его команде снимаются с должности быстро, но только тогда, когда он уверен в их нечестности. В неочевидных же ситуациях лучше полагаться на работу правоохранителей, говорит Радий Хабиров.

«У меня были моменты, когда мне приносили бумагу – не правоохранители – и говорили: «Вот глава похоже там на карман взял». Вы даже не знаете, может быть, этих случаев, но эти главы ушли. Я сразу их тихонечко убрал <…> Но когда я смотрю уголовные дела, где мне состав непонятен, я всегда себе задаю вопрос: в карман положил? <…> А если он не виноват? В этих случаях я всегда руководствуюсь одним – пусть правоохранители делают свою работу. Пока этого [приговора, вступившего в силу] нет, этот человек для меня такой же член команды», - заключил руководитель республики.

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