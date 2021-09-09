Глава Башкирии прокомментировал череду коррупционных скандалов во власти
08:26, 09 сен 2021
Глава Башкирии Радий Хабиров во время ежегодного прямого эфира прокомментировал череду обвинений коррупционного характера в отношении чиновников республики. Он заявил, что речь об увольнении может идти лишь тогда, когда обвинительный приговор вступит в силу.
«В отношении главы Кугарчинского района уже вынесен обвинительный приговор, но он не вступил в силу. Если обвинительный приговор вступает в силу, то мы, конечно, распрощаемся. Я ведь все-таки внутренне очень традиционный, старой закалки, старого режима юрист. Я живу этими принципами, которые нам на юрфаке вбивали», - объяснил он.
Глава рассказал, что коррупционеры в его команде снимаются с должности быстро, но только тогда, когда он уверен в их нечестности. В неочевидных же ситуациях лучше полагаться на работу правоохранителей, говорит Радий Хабиров.
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