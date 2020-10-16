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Происки конкурентов: глава администрации Кугарчинского района Гайса Янбаев опроверг обвинения в мошенничестве

Происки конкурентов: глава администрации Кугарчинского района Гайса Янбаев опроверг обвинения в мошенничестве

Кугарчинский район | 16 окт 2020 | 14:18

Глава администрации Кугарчинского района Гайса Янбаев, обвиняемый в хищении 26 млн рублей, прокомментировал общественный скандал. Как рассказал чиновник, выдвинутое в его адрес обвинение может оказаться происками конкурентов.

«Че комментировать? Не знаю, из-за чего, почему так, но денег, конечно, однозначно ниче не брали. Все на этом», – заявил Янбаев.



В ответ на вопрос, согласен ли Янбаев с выдвинутыми обвинениями, глава района ответил отрицательно. По словам чиновника, ему нечего обжаловать – судебного приговора на данный момент нет.

«Конечно (не согласен – прим. ред.), это глупо выглядит. А где приговор? Приговора нет же. Это шоу просто. Какой приговор? Суда не было. Вообще ничего нет пока. Это специально, у нас выдвижение (кандидатов на пост главы района – прим. ред.). Я же исполняющий обязанности (главы районной администрации – прим. ред.), поэтому все политика это, шум-гам», – предположил госслужащий.
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Глава Кугарчинского района отказался называть возможных конкурентов, которые могли бы устроить подлог.
«Есть люди, значит», – заключил Янбаев.
Напомним, ранее сообщалось, что глава администрации Кугарчинского района, 41-летний главный бухгалтер ООО «Тавакан» и 55-летний индивидуальный предприниматель обвиняются в совместном сговоре и хищении 26 млн рублей.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Гайсы Янбаева

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