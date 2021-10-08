В Стерлитамаке мэр города Владимир Куликов сообщил об увольнении

14:51, 08 окт 2021

Мэр Стерлитамака Владимир Куликов принял решение сложить полномочия. Об этом он сообщил сегодня, 8 октября, на своей странице в Инстаграм.







Автор поста подчеркнул, что покинуть должность он решил давно, однако ему необходимо было выполнить обязательства перед городом и местными жителями.

«Сейчас, когда многое сделано, я считаю, самый благоприятный момент, чтобы сложить полномочия по управлению городом. Я благодарю каждого из вас, уважаемые стерлитамаковцы, за вашу помощь, поддержку, конструктивную критику и реальные дела – за все, что мы вместе с вами сделали за эти годы», - пишет он.

Куликов отметил, что Стерлитамак стал более привлекательным и остался одним из самых благоустроенных городов страны. При этом, пишет экс-мэр, его преемника все же ждет большая работа.

«Город – живой организм, он в постоянном движении и развитии, со своими достижениями и проблемами. Стерлитамаку есть куда расти, и я уверен, что перспективы у города самые хорошие. Для меня Стерлитамак всегда был, есть и будет самым лучшим городом в мире с трудолюбивыми, искренними людьми», - утверждает он.

Читайте также: В Башкирии решил уволиться еще один глава района

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Владимир Куликов занимал пост мэра в течение 5 лет – с 2016 года.