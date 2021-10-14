Яна Гайдук назначена председателем Госкомитета по молодежной политике Башкирии

18:27, 14 окт 2021

В Башкирии председателем Госкомитета по молодежной политике назначена Яна Гайдук. Об этом сообщили в пресс-службе главы РБ.







Указ о ее назначении подписал Радий Хабиров. Известно, что Яна Гайдук уроженка Уфы, она родилась в 1982 году. Стала магистрантом Уфимского государственного университета экономики и сервиса. Аспирантуру закончила в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Является кандидат политических наук.

Свою карьеру она начала в 2004 году в Министерстве экономического развития и промышленности республики. Имеет опыт работы начальника отдела продаж компании Geo-Home LTD. В 2018 году Яна Гайдук стала советником Управления главы РБ по общественно-политическому развитию, в с 2019 года заняла должность замминистра молодежной политики и спорта Башкирии.



Напомним, в начале 2021 года Радий Хабиров сообщил о решении разделить Министерство молодежной политики и спорта на два ведомства. Так в республике появилось Министерство спорта и Государственный комитет по молодежной политике. И.о. председателя последнего была назначена Яна Гайдук.

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