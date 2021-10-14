Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Яна Гайдук назначена председателем Госкомитета по молодежной политике Башкирии

Яна Гайдук назначена председателем Госкомитета по молодежной политике Башкирии

18:27, 14 окт 2021

В Башкирии председателем Госкомитета по молодежной политике назначена Яна Гайдук. Об этом сообщили в пресс-службе главы РБ. 

Указ о ее назначении подписал Радий Хабиров. Известно, что Яна Гайдук уроженка Уфы, она родилась в 1982 году. Стала магистрантом Уфимского государственного университета экономики и сервиса. Аспирантуру закончила в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Является кандидат политических наук.

Свою карьеру она начала в 2004 году в Министерстве экономического развития и промышленности республики. Имеет опыт работы начальника отдела продаж компании Geo-Home LTD. В 2018 году Яна Гайдук стала советником Управления главы РБ по общественно-политическому развитию, в с 2019 года заняла должность замминистра молодежной политики и спорта Башкирии. 

Напомним, в начале 2021 года Радий Хабиров сообщил о решении разделить Министерство молодежной политики и спорта на два ведомства. Так в республике появилось Министерство спорта и Государственный комитет по молодежной политике. И.о. председателя последнего была назначена Яна Гайдук. 

Читайте также:

Урала Кильсенбаева назначили первым заместителем руководителя администрации главы Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: gorobzor.ru
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: