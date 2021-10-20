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В Башкирии паралимпийская чемпионка заявила о выходе из Курултая республики

В Башкирии паралимпийская чемпионка заявила о выходе из Курултая республики

10:56, 20 окт 2021

В социальных сетях Оксана Савченко заявила о прекращении карьеры в Государственном собрании — Курултае РБ.

Восьмикратная паралимпийская чемпионка отметила, что у нее не осталось сил на депутатскую деятельность, часть которой приходится оплачивать из своего кармана. Кроме того, Оксана Савченко добавила, что готова к предложениям из других регионов. Напомним, спортсменка долгое время боролась за разделение Министерства молодежной политики и спорта на два разных ведомства, и ей это удалось.


— Итак. Я в поисках работы. Бесполезность моего депутатства просто зашкаливает. «Молодежку» разделили — одна радость. К сожалению, специалист моего профиля в области ФК никуда не требуется. Поэтому, дабы не деградировать, открыта к предложениям и в других регионах тоже, — написала депутатка.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа
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