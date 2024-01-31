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Паралимпийская чемпионка из Башкирии решила продать свои медали, чтобы помочь бойцам СВО

Паралимпийская чемпионка из Башкирии решила продать свои медали, чтобы помочь бойцам СВО

8-кратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко решила продать свои золотые медали за 60 миллионов рублей, чтобы направить вырученные средства на нужды СВО и благотворительность.

Оксана выставила на продажу два трофея, завоеванные ею на Играх в Пекине и Лондоне, где она в сумме завоевала восемь золотых медалей. Как сообщила сама Савченко, сейчас эти награды просто лежат на полке, и она решила, что лучше направить их на благое дело. Пловчиха планирует потратить вырученные от продажи медалей деньги на поддержку бойцов СВО и их семей, а также перечислить средства в благотворительные фонды и проекты по борьбе с киберпреступностью.

Цену за медали спортсменка установила, ориентируясь на среднюю стоимость золотых олимпийских трофеев на мировых аукционах. 33-летняя спортсменка завершила свою спортивную карьеру в 2015 году, после чего успела поработать депутатом Курултая и координатором проекта "Роскибербезопасность".

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Видео: Оксана Савченко
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