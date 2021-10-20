Нерабочие дни с 30 октября: что необходимо знать

20:24, 20 окт 2021

Введение нерабочих дней обусловлено ухудшением ситуации с коронавирусом. Решение было принято на совещании с членами Правительства 20 октября.







Президент России Владимир Путин заявил, что в Башкирии объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Отмечается, что эти дни для работников будут с сохранением заработной платы.



Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в последние дни количество новых случаев коронавирусом ежедневно достигает 35 тысяч. Смертность от коронавируса по стране перевалила за 1000 человек. Она добавила, что причиной этого стало несоблюдение антиковидных мер и низкие темпы вакцинации.

Голикова отметила, что уже принятые меры недостаточны, и предложила ввести на всей территории России нерабочие дни с 30 октября, в наиболее сложных регионах - с 23 октября. Граждан на отдельные объекты будут пускать только с куар-кодами, справками и с отрицательным ПЦР-тестом. Такая практика продлится и после окончания нерабочих дней. Невакцинированные граждане будут обязаны соблюдать режим самоизоляции как минимум в течение месяца. Работодатели должны будут перевести граждан 60+ на удаленку в течение четырех недель до их вакцинации. Работникам, проходящим вакцинацию, будет предоставлено два выходных дня. Также власти закупят бесплатные лекарства для пациентов в больницах и лечащихся на дому. Также граждан попросили воздержаться от поездок в другие регионы.









В пострадавших от коронавируса отраслях бизнеса планируют выплатить гранты по 1 МРОТ на каждого занятого. Делаться это будет по заявлению через ФНС, средств должно хватит на зарплаты работникам. Это коснется предприятий спорта, гостиниц, общепита, сферы допобразования, досуга и развлечений. Также возобновится программа кредитной поддержки с большой рассрочкой для уплаты коммунальных услуг на предприятии и налогов. Максимальный объем кредита - до 40 млн рублей. В течение полугода процентов по кредиту не будет.



Напомним, ранее Минздрав России сообщал, что ситуация с коронавирусом напряженная и требует индивидуального подхода с ограничительными мерами. Аналогичная по тяжести ситуация также наблюдается в Татарстане, Удмуртии, Пермском крае и Оренбургской области.

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Фото: из архива newsbash.ru