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В Уфу на юбилей города пригласят Владимира Путина

В Уфу на юбилей города пригласят Владимира Путина

14:26, 24 ноя 2021

Власти Уфы пригласят президента страны и других высокопоставленных лиц на юбилей города. Всего на мероприятие будет потрачено 300 миллионов рублей.

Владимира Путина власти Башкирии пригласят на празднование юбилея Уфы. Помимо президента администрация города приглашения получат и другие высокие лица правительства, а также руководители регионов.

На программу мероприятия власти уже зарезервировали 300 миллионов рублей. Известно, что деньги будут потрачены на прием делегаций, рекламу и сувенирную продукцию.

Последний раз президент страны был в Уфе в 2018 году, тогда он встречался с руководством и коллективом завода УМПО.

В августе 2021 года Владимир Путин побывал в Абзелиловском районе республики, там он открывал цементный завод.


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Источник: mkset.ru
Теги: Уфа
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