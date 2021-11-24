В Уфу на юбилей города пригласят Владимира Путина

14:26, 24 ноя 2021

Власти Уфы пригласят президента страны и других высокопоставленных лиц на юбилей города. Всего на мероприятие будет потрачено 300 миллионов рублей.







Владимира Путина власти Башкирии пригласят на празднование юбилея Уфы. Помимо президента администрация города приглашения получат и другие высокие лица правительства, а также руководители регионов.



На программу мероприятия власти уже зарезервировали 300 миллионов рублей. Известно, что деньги будут потрачены на прием делегаций, рекламу и сувенирную продукцию.



Последний раз президент страны был в Уфе в 2018 году, тогда он встречался с руководством и коллективом завода УМПО.



В августе 2021 года Владимир Путин побывал в Абзелиловском районе республики, там он открывал цементный завод.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram