Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В России дополнительно проиндексируют пенсии

В России дополнительно проиндексируют пенсии

15:43, 12 янв 2022

Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%. Такое решение он принял в связи с увеличением расходов россиян из-за роста инфляции.

Пенсию повысят так, чтобы прибавка была выше ее уровня. По предварительным данным, в 2021 году увеличение общего уровня цен достигло 8,4%. По словам главы государства, пенсии должны стать выше на 8,6%.

— На 8,6% — с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение, — сказал Путин на видеосовещании с членами кабмина.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: