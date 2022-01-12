В России дополнительно проиндексируют пенсии

15:43, 12 янв 2022

Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%. Такое решение он принял в связи с увеличением расходов россиян из-за роста инфляции.



Пенсию повысят так, чтобы прибавка была выше ее уровня. По предварительным данным, в 2021 году увеличение общего уровня цен достигло 8,4%. По словам главы государства, пенсии должны стать выше на 8,6%.



— На 8,6% — с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение, — сказал Путин на видеосовещании с членами кабмина.



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