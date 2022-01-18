В России часть сотрудников могут перевести на удаленку

16:40, 18 янв 2022

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к работодателям с просьбой перевести часть персонала на дистанционную работу. Об этом сказал Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.





«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там где это возможно, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировалось на телеканале «Россия-24».



Читайте также: Минздрав России опубликовал список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram