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В России часть сотрудников могут перевести на удаленку

В России часть сотрудников могут перевести на удаленку

16:40, 18 янв 2022

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обратился к работодателям с просьбой перевести часть персонала на дистанционную работу. Об этом сказал Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.



«Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там где это возможно, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями. Прошу работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства, которое транслировалось на телеканале «Россия-24».

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Теги: Коронавирус в Башкирии
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