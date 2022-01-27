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Премьер-министр Мишустин попросил жителей Башкирии оценить работу Радия Хабиров

Премьер-министр Мишустин попросил жителей Башкирии оценить работу Радия Хабиров

15:00, 27 янв 2022

В информационном Instagram-аккаунте председателя правительства России Михаила Мишустина стартовал любопытный опрос. В сторис представлен ряд губернаторов регионов страны. Жителям этих регионов рекомендуют оценить работу глав.



— Дорогие друзья! У нас есть к вам одна просьба. Далее в сторис мы будет выкладывать губернаторов регионов России. Если вы, например, житель Хабаровского края и увидели в списке своего губернатора, то вы должны написать в рамке, как оцениваете деятельность главы региона на этом посту, — гласит первая публикация.

Судя по количеству сторис, будут представлены главы всех регионов страны. Третьим в этом списке стал Радий Хабиров. Оценить его работу можно по ссылке.

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Источник: proural.info
Фото: Instagram-аккаунт mv.mishustin
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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