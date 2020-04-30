Премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил у себя коронавирусную инфекцию

У премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Сам Михаил Мишустин подтверждает факт заболевания новой коронавирусной инфекцией.







Исполнять обязанности главы кабинета министров будет Андрей Белоусов, который является первым кандидатом на замену премьер-министра в подобных кризисных ситуациях.



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Фото: spb.kp.ru

Президент страны Владимир Путин одобрил кандидатуру Андрея Белоусова и планирует подписать свой указ о назначении вице-премьера и.о премьер-министра. Также президент России сообщил, что окончательных решений, связанных с поддержкой экономической сферы страны без Михаила Мишустина принимать не станут.Михаил Мишустин заявил, что планирует серьёзно соблюдать самоизоляцию из-за данного инфекционного заболевания и призывает граждан государства достаточно серьёзно относиться к коронавирусу и не покидать своих домов.