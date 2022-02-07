Мэр города в Башкирии заразился коронавирусом

22:05, 07 фев 2022

Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев заболел коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня, 7 февраля.







По словам чиновника, он сам узнал об этом только сегодня.



— В пятницу [4 февраля] я был на работе, а уже в понедельник сдал ПЦР-тест, и у меня «предварительный» ковид. Так что я пока дома. Всё нормально, [болезнь проходит] в легкой форме, — заявил глава администрации города.



Чиновник вакцинировался от COVID-19 в июле, второй компонент получил в августе. При этом в конце декабря 2020 года Мавлиев уже болел ковидом. Тогда он даже во время больничного продолжал работать, но из дома.

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Фото: Ратмир Мавлиев / Vk.com