Роза Юсупова назначена замминистра финансов Башкирии

09:49, 14 фев 2022

Приказ о новом назначении в министерстве финансов Башкирии подписал премьер-министр республики Андрей Назаров. Руководитель кабинета министров, утвердил на должность заместителя министра Розу Юсупову. Должность кандидат экономических наук получила после празднования 40-летнего юбилея.







Юсупова Роза Фагитовна родилась 12 февраля 1982 года в селе Верхнеяркеево Илишевского района Республики Башкортостан. Окончила Башкирский государственный аграрный университет.



В 2005-2010 годахработалаассистентом кафедры экономики аграрного производства, старшим преподавателем кафедры, старшим преподавателем кафедры бухгалтерского учета и анализа.

С 2010 года – заместитель начальника отдела финансирования производственных отраслей и агропромышленного комплекса, начальник отдела финансирования производственных отраслей и агропромышленного комплекса Министерства финансов Республики Башкортостан.



Роза Юсупова является многодетной мамой, воспитывая троих детей.





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Фото: Правительство РБ