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В Башкирии одобрили введение нового праздника

В Башкирии одобрили введение нового праздника

10:13, 18 фев 2022

Парламент Башкирии на заседании 17 февраля в первом чтении принял законопроект о введении нового праздника – Дня работника земельных и имущественных отношений. Его предлагается отмечать ежегодно 29 октября. Соответствующее предложение в Госсобрание-Курултая внесло республиканское правительство.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, выбранная дата отсылает к образованию в 1991 году Государственного комитета Башкирской ССР по управлению государственным имуществом. Парламентарий отметил, что работники земельных отношений «вносят существенный вклад в наполнение бюджета, способствуют укреплению экономического потенциала нашей республики».

На заседании парламента законопроект об установлении праздника представила глава Минземимущества Башкирии Наталья Полянская. Она сказала, что для министерства и его дальнейшей деятельности учреждение Дня работника земельных и имущественных отношений «очень важно и знаково». По словам чиновницы, по случаю памятной даты сотрудники ведомства будут премироваться в размере среднемесячного оклада. «Учитывая заработную плату государственных служащих, это не такие большие суммы. Учитывая масштаб объема работы, который они проделывают, я считаю, они это заслуживают», – добавила Полянская.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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