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Наталья Полянская возглавила Минземимущество Башкирии

Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
Наталья Полянская возглавила Минземимущество Башкирии

Министром земельных и имущественных отношений Башкирии назначена 43-летняя Наталья Полянская. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров, сообщает его пресс-служба.



Справка:
Наталья Полянская родилась 14 ноября 1976 года в Уфе. Окончила Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». Кандидат юридических наук. Карьеру начала в 1992 году в АО «Уфимская фабрика спортивных изделий», много лет трудилась в сфере юридических услуг. На госслужбу перешла в 2019 году. В минземимущества республики работала сначала начальником нескольких отделов, затем стала заместителем министра, а позже была назначена и.о. министра земельных и имущественных отношений.

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Напомним, бывшую главу ведомства Гульшат Арсланову руководитель республики освободил от должности «в связи с переходом на другую работу», сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: ufa.rbc.ru

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