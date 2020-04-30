Наталья Полянская возглавила Минземимущество Башкирии

Министром земельных и имущественных отношений Башкирии назначена 43-летняя Наталья Полянская. Соответствующий указ подписал глава региона Радий Хабиров, сообщает его пресс-служба.







Справка:

Наталья Полянская родилась 14 ноября 1976 года в Уфе. Окончила Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». Кандидат юридических наук. Карьеру начала в 1992 году в АО «Уфимская фабрика спортивных изделий», много лет трудилась в сфере юридических услуг. На госслужбу перешла в 2019 году. В минземимущества республики работала сначала начальником нескольких отделов, затем стала заместителем министра, а позже была назначена и.о. министра земельных и имущественных отношений.



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Фото: ufa.rbc.ru