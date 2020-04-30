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В Башкирии замруководителя администрации главы республики Ринат Баширов будет курировать Минздрав

Рубрика: Политика
В Башкирии замруководителя администрации главы республики Ринат Баширов будет курировать Минздрав

Радий Хабиров в ходе совещания, посвященного противодействию коронавирусной инфекции, поручил замруководителя администрации главы Башкирии Ринату Баширову курировать минздрав и все медучреждения республики.



Он отметил, что в лице г-на Баширова министр здравоохранения Максим Забелин получит «надежное плечо» и поможет в некотором смысле разгрузить ведомство. Глава РБ поручил взять на контроль не только работу по предотвращению распространения коронавируса.

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- Люди у нас не перестали болеть: и инфаркты есть, и онкозаболевания, - заявил Радий Фаритович. – Хорошо, что вы не отказались от проведения плановых операций, иначе мы себя очень далеко отбросим. Ежедневную работу здравоохранения нельзя упускать из виду.
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Источник: www.sobkor02.ru

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