Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР

08:05, 22 фев 2022

Президент России Владимир Путин в прямом эфире объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.



Напомним, ранее члены Совбеза РФ выступили за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.







«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецской народной республики и Луганской народной республики. Прошу федеральное собрание поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае, вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны», - заключил Владимир Путин.





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