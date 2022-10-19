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Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах

Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах

17:12, 19 окт 2022

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах РФ. Указ опубликован на сайте Кремля.



«Глава Российского государства подписал Указ «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — сообщается на сайте Кремля.

Введение военного положения предотвратит ядерный удар со стороны США. Как заявил политолог Сергей Марков, это обеспечит преимущество в боевых действиях на территории приграничных регионов.


«Обстановка в Херсонском направлении сейчас непростая, в самом худшем варианте — США может ударить ядерной бомбой по украинской территории из-за того, что наших военных там нет. И сказать, что это сделала Россия. И нет таких средств, которые бы доказали непричастность Москвы к этому. Поэтому введение военного положения окажет положительное влияние на ситуацию в Херсоне, обеспечит нашим войскам преимущество», - заявил Марков.

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Источник: ura.news
Теги: Путин Владимир Владмирович
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