17:12, 19 окт 2022

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в новых регионах РФ. Указ опубликован на сайте Кремля.







«Глава Российского государства подписал Указ «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — сообщается на сайте Кремля.



Введение военного положения предотвратит ядерный удар со стороны США. Как заявил политолог Сергей Марков, это обеспечит преимущество в боевых действиях на территории приграничных регионов.





«Обстановка в Херсонском направлении сейчас непростая, в самом худшем варианте — США может ударить ядерной бомбой по украинской территории из-за того, что наших военных там нет. И сказать, что это сделала Россия. И нет таких средств, которые бы доказали непричастность Москвы к этому. Поэтому введение военного положения окажет положительное влияние на ситуацию в Херсоне, обеспечит нашим войскам преимущество», - заявил Марков.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram