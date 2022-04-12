В столице Башкирии демонтируют все заборы

14:03, 12 апр 2022

Об изменениях в городском благоустройстве рассказал мэр города Ратмир Мавлиев в ходе оперативного совещания 11 апреля.



Демонтаж заборов в Уфе стартует со следующей недели. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.







По словам Мавлиева, заборы представляют собой большую проблему — зимой их ломает спецтехника, а весной люди пытаются их восстановить.



«На следующей неделе начнется демонтаж заборов, которые сегодня представляют собой большую проблему для города в части того, что их сначала зимой ломает специализированная техника, потом весной приходят люди, пытаются чинить, потом нужно покрасить и так далее, эту работу мы начинаем совместно с ГИБДД", - заявил Мавлиев в интервью телеканалу «Башкортостан 24» 11 апреля.





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