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Глава Башкирии пропиарил нового мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Глава Башкирии пропиарил нового мэра Уфы Ратмира Мавлиева

09:17, 27 апр 2022

На встрече с журналистами Радия Хабирова попросили рассказать о новом мэре Уфы Ратмире Мавлиеве. Напомним, ранее он был главой администрации Нефтекамска, но в середине февраля его перевели в столицу Башкирии.

Глава республики признался, что наблюдал за работой Ратмира Мавлиева последние 2,5 года.

— Я видел результаты, и это не просто слова или удачный пиар. Я когда с людьми общался… иду по улице — мне везде говорят «Спасибо за главу». Даже потом как-то было: «Не забирайте у нас его», — сказал Радий Хабиров.


По словам руководителя региона, у нового мэра есть опыт. К тому же, он молодой, у него много энергии. Его основной задачей является наладить «хорошо функционирующую машину», которая сможет решать в городе многие проблемы, в том числе мелкие.

— Самое главное, мы же его не оставляем, пока город не отдаем, в этой части вместе работаем, — добавил Радий Хабиров.

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Источник: www.proural.info
Теги: Уфа Хабиров Радий Фаритович
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