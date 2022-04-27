Глава Башкирии пропиарил нового мэра Уфы Ратмира Мавлиева
09:17, 27 апр 2022
На встрече с журналистами Радия Хабирова попросили рассказать о новом мэре Уфы Ратмире Мавлиеве. Напомним, ранее он был главой администрации Нефтекамска, но в середине февраля его перевели в столицу Башкирии.
Глава республики признался, что наблюдал за работой Ратмира Мавлиева последние 2,5 года.
— Я видел результаты, и это не просто слова или удачный пиар. Я когда с людьми общался… иду по улице — мне везде говорят «Спасибо за главу». Даже потом как-то было: «Не забирайте у нас его», — сказал Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, у нового мэра есть опыт. К тому же, он молодой, у него много энергии. Его основной задачей является наладить «хорошо функционирующую машину», которая сможет решать в городе многие проблемы, в том числе мелкие.
— Самое главное, мы же его не оставляем, пока город не отдаем, в этой части вместе работаем, — добавил Радий Хабиров.