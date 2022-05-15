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Бывший мэр Уфы Сергей Греков вылетел в Иран

Бывший мэр Уфы Сергей Греков вылетел в Иран

12:48, 15 май 2022

Бывший мэр Уфы Сергей Греков вместе с бизнес-делегацией Башкирии 13 мая улетел в Иран.

Известно, что в составе делегации находятся представители промышленных и нефтяных компаний Башкирии. Встреча с иранскими коллегами произошла после того, как о ней с вице-президентом Ирана договорился лично Радий Хабиров. Греков, как представитель РБ при Президенте и зам премьер-министра Башкирии возглавляет группу чиновников и бизнесменов.

По словам Грекова, Башкирия намерена сотрудничать с Иранской республикой в области промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и образования. Особый упор в переговорах будет сделан на нефтегазовый сектор.

В Иране башкирская делегация пробудет до 16 мая.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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