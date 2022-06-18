Агарагим Кагиргаджиев назначен начальником контрольного управления администрации Уфы

11:37, 18 июн 2022

В Уфе произошли кадровые изменения – на пост начальника контрольного управления администрации назначили Агарагима Кагиргаджиева.



Как сообщает пресс-служба мэрии, в его обязанности будет входить контроль за исполнением поручений главы Башкирии и главы администрации Уфы, а также подготовка информации о работе городских учреждений.







Кагиргаджиев Агарагим Кагиргаджиевич родился в 1971 году в Махачкале, изучал политологию в Санкт-Петербургском государственном университете. Долгое время жил и работал на руководящих должностях в Уфе.



В августе 2018 года стал первым заместителем министра по земельным и имущественным отношениям республики Дагестан. Затем стал министром этого ведомства.

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