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Агарагим Кагиргаджиев назначен начальником контрольного управления администрации Уфы

Агарагим Кагиргаджиев назначен начальником контрольного управления администрации Уфы

11:37, 18 июн 2022

В Уфе произошли кадровые изменения – на пост начальника контрольного управления администрации назначили Агарагима Кагиргаджиева.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в его обязанности будет входить контроль за исполнением поручений главы Башкирии и главы администрации Уфы, а также подготовка информации о работе городских учреждений. 

Кагиргаджиев Агарагим Кагиргаджиевич родился в 1971 году в Махачкале, изучал политологию в Санкт-Петербургском государственном университете. Долгое время жил и работал на руководящих должностях в Уфе. 

В августе 2018 года стал первым заместителем министра по земельным и имущественным отношениям республики Дагестан. Затем стал министром этого ведомства.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа
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