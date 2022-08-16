Глава Башкирии сообщил о запредельном количестве антител к COVID-19 в своем организме

13:58, 16 авг 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что у него «запредельное количество антител» к коронавирусу. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 16 августа.







– Ревакцинация и вакцинация – главная наша защита [от коронавируса]. Я пошел обследоваться, сдал анализы. У меня запредельное количество антител. Пока врачи говорят не надо [прививаться]. Коллеги, надо проверяться. Нет антител – идите [вакцинироваться]. Это я к вопросу о том, что под камеры не вакцинировался. У меня все хорошо в этом плане, - отметил руководитель региона.





Ранее Глава Башкирии дал поручение по ревакцинации населения. — 29 августа — последний понедельник августа. Пусть доложат, как идет ревакцинация и вакцинация, — поручил Глава Башкирии Радий Хабиров министру здравоохранения РБ Айрату Рахматуллину.

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