Глава Башкирии сообщил о запредельном количестве антител к COVID-19 в своем организме
13:58, 16 авг 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что у него «запредельное количество антител» к коронавирусу. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 16 августа.
– Ревакцинация и вакцинация – главная наша защита [от коронавируса]. Я пошел обследоваться, сдал анализы. У меня запредельное количество антител. Пока врачи говорят не надо [прививаться]. Коллеги, надо проверяться. Нет антител – идите [вакцинироваться]. Это я к вопросу о том, что под камеры не вакцинировался. У меня все хорошо в этом плане, - отметил руководитель региона.
Ранее Глава Башкирии дал поручение по ревакцинации населения. — 29 августа — последний понедельник августа. Пусть доложат, как идет ревакцинация и вакцинация, — поручил Глава Башкирии Радий Хабиров министру здравоохранения РБ Айрату Рахматуллину.
Читайте также:Глава Башкирии полностью отменил карантин