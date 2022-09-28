Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии озвучил имена своих советников в местах дислокации мобилизованных из республики

Глава Башкирии озвучил имена своих советников в местах дислокации мобилизованных из республики

14:17, 28 сен 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил имена своих советников по вопросам взаимодействия с мобилизованных жителями республики в городах, куда их привезли на подготовку к специальной военной операции. Руководитель региона опубликовал список представителей в соцсетях. Они будут будут работать в пяти городах.



– Казань – Замир Янтурин (младший сержант, директор Сибайского колледжа искусств);

– Саратов –Евгений Гончаров (ефрейтор);

– Пенза – Юрий Орда (рядовой, руководитель поискового отряда «Отклик»);


– Вольск – Рафаэль Сатаев (рядовой);

– Елань – Артур Мусакалимов (прапорщик).

По словам Хабирова, через советников он будет держать связь с мобилизованными. Его представители будут оказывать военнослужащим помощь в бытовых вопросах и организовывать коммуникацию с их близкими.

Читайте также:

Власти объяснили, почему мобилизованные из Башкирии не проходят медкомиссию в военкоматах
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович мобилизация спецоперация
Читайте также

В местах дислокации мобилизованных из Башкирии будут работать 5 советников Хабирова
Политика в Башкирии
В местах дислокации мобилизованных из Башкирии будут работать 5 советников Хабирова
Глава Башкирии потребовал от чиновников не просить у него помощи в случае прихода повестки их родственникам
Политика в Башкирии
Глава Башкирии потребовал от чиновников не просить у него помощи в случае прихода повестки их родственникам
Глава Башкирии сбежал с работы
Политика в Башкирии
Глава Башкирии сбежал с работы
Радий Хабиров разместил в соцсетях фото с семейной прогулки
Политика в Башкирии
Радий Хабиров разместил в соцсетях фото с семейной прогулки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: