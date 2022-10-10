Глава Башкирии соберет совещание с военкоматом по вопросу частичной мобилизации

16:51, 10 окт 2022

В эту субботу, 15 октября, глава Башкирии Радий Хабиров проведет совещание по вопросу частичной мобилизации. К заседанию привлекут чиновников и представителей военкомата. Об этом руководитель региона сказал на оперативном совещании в местном правительстве 10 октября.



– Мы договорились, что следующее совещание – к главам [районов и городов] и военкомату обращаюсь, чтобы сверили часы, – мы проведем в эту субботу. Будьте готовы, пожалуйста. Там много вопросов, на решение которых мы взяли неделю, – сказал Хабиров.



Напомним, предыдущее мобилизационное совещание в Башкирии прошло 8 октября.



Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии дал два важных поручения главам городов и районов.



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