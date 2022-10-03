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Глава Башкирии дал два важных поручения главам городов и районов

Глава Башкирии дал два важных поручения главам городов и районов

13:56, 03 окт 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ дал важные поручения главам городов и районов. Он отметил, что сейчас у глав муниципалитетов есть две важные задачи: оказание поддержки мобилизованным и оказание помощи их семьям.



Он отметил, что главы муниципалитетов выезжают на места боевого слаживания, где находятся их земляки. Только с ним мобилизованных на местах навестили восемь глав. Радий Хабиров подчеркнул, что выехать должны все.

— Мы не можем помочь в боевой подготовке, у нас нет ни пушек, ни танков, но мы точно можем им помочь в обустройстве быта, предоставить постельные принадлежности, гигиенические средства, продукты питания, — сказал Глава республики. — Там, конечно, все организовано, есть горячее питание. Но вы сами понимаете, что если человека вырвали из нормальных условий, не помешает, если мы что-то пришлем дополнительно. 


Он добавил, что должен быть создан реестр семей тех, кто ушел по частичной мобилизации. Им должна оказываться помощь и поддержка.

По словам Радия Хабирова, сейчас все мобилизованные уже четвертый день находятся на боевом слаживании. Там они проведут месяц.

Он отметил, что в целом частичная мобилизация в республике прошла очень организованно. В военкоматах были очереди, очень много людей пришли как добровольцы.

— Это непростое дело было, мы сами провожали, провожающих видели, и слезы видели, и детей видели, и жен, и родителей, непросто все это. Но я каждый раз говорю, что мы с благодарностью и уважением относимся к землякам, которые приняли решение и поехали туда, — сказал руководитель республики.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: социальные сети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович мобилизация спецоперация
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