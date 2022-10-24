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Глава Башкирии рассказал о задачах режима базовой готовности в Башкирии

Глава Башкирии рассказал о задачах режима базовой готовности в Башкирии

15:46, 24 окт 2022

На оперативном совещании в правительстве Башкирии в Уфе сегодня, 24 октября, глава региона Радий Хабиров рассказал, для чего был создан оперативный штаб для обеспечения уровня базовой готовности. Власти уже провели первое заседание оперштаба, но о чем конкретно говорили чиновники, не сообщается.



Как известно, по указу президента России Владимира Путина в Башкирии с 20 октября 2022 года введен режим базовой готовности. На совещании в правительстве Радий Хабиров пояснил, что это означает и какие задачи входят для обеспечения этого указа.


- В республике создан оперативный штаб, для обеспечения устойчивости нашей экономики и соответственно введен режим базовой готовности. Наши задачи те же самые: спокойное развитие экономики, социальной сферы, обеспечение политической стабильности, - подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Теги: базовая готовность Хабиров Радий Фаритович оперштаб Башкирии
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