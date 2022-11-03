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Вице-премьер Башкортостана Азат Бадранов отправится в зону СВО в звании лейтенанта

Вице-премьер Башкортостана Азат Бадранов отправится в зону СВО в звании лейтенанта

09:10, 03 ноя 2022

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправится на СВО в звании лейтенанта. Об этом чиновник рассказал в беседе с «Ъ-Уфа». Звание лейтенанта Бадранову присвоило Министерство обороны РФ по представлению регионального военного комиссариата.



- Учитывая мой управленческий опыт, наличие высшего образования военные решили, что я могу быть лейтенантом. В батальоне имени Шаймуратова, куда я отправляюсь на службу, я буду замполитом роты, - уточнил Азат Бадранов в беседе с журналистами.

В расположение своей роты чиновник отправится уже на следующей неделе, при этом уточняется, что трудовой контракт с ним будет приостановлен с момента подписания контракта с Минобороны.


Напомним, ранее во время своей прямой линии Радий Хабиров рассказал, что относится с большим уважением к решению своего подчиненного. Более того, он даже отговаривал Бадранова отправляться в зону СВО, но тот был непреклонен

- По Азату я могу открыть секрет: мы разные варианты рассматривали, когда он ушел. Но он сказал: «я никуда не пойду, только в батальон Шаймуратова. Считаю, что там буду больше нужен», - рассказал Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бадранов Азат сво звание
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