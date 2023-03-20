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Уехавший в зону СВО вице-премьер Башкирии Бадранов, приехал домой в отпуск

Уехавший в зону СВО вице-премьер Башкирии Бадранов, приехал домой в отпуск

22:01, 20 мар 2023

Азат Бадранов, первый зампремьер-министра правительства Башкортостана, прибыл в отпуск из зоны проведения СВО. Информацию об этом чиновник сообщил на своей личной странице в соцсетях.



В своем посте Бадранов отметил, что не жалеет о принятом решении участвовать в спецоперации. Самое главное для него - быть полезным для мобилизованных республикой бойцов.

По утверждению вице-премьера меры, которые предприняты руководителем региона Р. Хабировым для помощи бойцам, продуктивны и служат примером для других субъектов России.


В зоне СВО Азат Бадранов координирует и решает вопросы, касаемые военно-политической работы в каждом подразделении, где проходят службу добровольцы и мобилизованные из Башкортостана.

Чиновник рассказал, что у него нет выходных, а работа занимает все время. Ему приходится совершать поездки по всей линии фронта. Еще больше работы запланировано после отпуска. Сейчас выстраивается связь и взаимодействие с частями, где наши земляки служат сотнями и тысячами.

Вице-премьер планирует отдохнуть среди своих близких.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бадранов Азат спецоперация
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