Уехавший в зону СВО вице-премьер Башкирии Бадранов, приехал домой в отпуск
22:01, 20 мар 2023
Азат Бадранов, первый зампремьер-министра правительства Башкортостана, прибыл в отпуск из зоны проведения СВО. Информацию об этом чиновник сообщил на своей личной странице в соцсетях.
В своем посте Бадранов отметил, что не жалеет о принятом решении участвовать в спецоперации. Самое главное для него - быть полезным для мобилизованных республикой бойцов.
По утверждению вице-премьера меры, которые предприняты руководителем региона Р. Хабировым для помощи бойцам, продуктивны и служат примером для других субъектов России.
В зоне СВО Азат Бадранов координирует и решает вопросы, касаемые военно-политической работы в каждом подразделении, где проходят службу добровольцы и мобилизованные из Башкортостана.
Чиновник рассказал, что у него нет выходных, а работа занимает все время. Ему приходится совершать поездки по всей линии фронта. Еще больше работы запланировано после отпуска. Сейчас выстраивается связь и взаимодействие с частями, где наши земляки служат сотнями и тысячами.
Вице-премьер планирует отдохнуть среди своих близких.