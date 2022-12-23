Глава Башкирии объяснил, почему не увольняет находящихся под следствием сотрудников

09:02, 23 дек 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров высказал свое мнение по поводу подчиненных сотрудников, которые находятся под следствием. Он отметил, что не будет принимать решения об увольнении до доказательства вины.







«У меня есть определенные преимущества, может быть, перед людьми: у меня классическое юридическое образование, и я им дорожу. Я учился на отлично, у меня хорошие базовые знания. Я всегда исходил из презумпции невиновности. С правоохранительными органами общаюсь, и имею фактуру — задаю простой вопрос: в карман клал? Говорю: давайте так — вы разберетесь, если докажете [вину], суд вынесет решение, я на следующий день его увольняю. Человек с уголовным приговором [не будет работать], для меня решение суда обязательно», — заявил Хабиров.



Однако глава Башкирии добавил, что если вина сотрудника будет очевидна до судебного процесса, то он сразу же уволит нарушителя.





«Я ничего не вижу здесь необычного. Почему я должен по первому подозрению [увольнять]? Мир очень многомерен, часто подозрения не оправдываются в процессуальных документах. Если человека аргументированно поймали на лбу со взяткой, то завтра — до свидания, даже без возбуждения уголовного дела», — подчеркнул Радий Хабиров.



Напомним, министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев и министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев находятся под домашним арестом до 22 марта 2023 года. Также первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Жульков отправлен под домашний арест до 9 января 2023 года.

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