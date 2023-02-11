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Владимир Путин объявил благодарность военнослужащему из Салаватского района Башкирии

Владимир Путин объявил благодарность военнослужащему из Салаватского района Башкирии

18:19, 11 фев 2023

Уроженец села Мещегарово Салаватского района ефрейтор Салават Сафин удостоен благодарности главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Об этом сообщил руководитель администрации района Марс Кашапов.

Глава государства наградил жителя Башкирии за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга.

- За большими успехами всегда стоят отважные люди, - написал глава в своих соцсетях. - Я очень горд, что у нас есть такие ребята, которые с честью защищают свою страну.
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Салаватский район спецоперация Путин Владимир Владмирович Мещегарово благодарность
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