Глава Башкирии возмутился сливом жидких отходов на окраине села в Мишкинском районе

13:57, 13 фев 2023

Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился тем, что в селе Мишкино депутат от «Единой России», владелец компнаии незаконно сливал отходы. Об этом руководитель региона заявил на оперативном совещании в Центре управления республикой.







«Я скажу, что мне не нравится. Поступила информация, что с февраля 2021 года еще этим занималась и прокуратура, и контрольные органы. Незаконная свалка была вблизи села Мишкино, и полигон ТБО, который тоже незаконный. Сбрасывали туда автомобили компании «Стройпроект», которая принадлежит бизнесмену и депутату местного совета от «Единой России» Шамсутдинову Р. Р. Он привлечен к административной ответственности», — отметил Хабиров.



Глава республики добавил, что если вина депутата будет доказана, то его необходимо освободить от занимаемой должности в местном совете.





«Я прошу, исполком пусть разберется, администрация разберитесь. Не надо нам таких депутатов, ладно? Если факты подтвердятся, сами перепроверьте, сбрасывал ли он. Мы тут одной рукой гребем эти свалки, куча денег у нас туда уходит, а другой рукой депутат туда подгребает. Так не бывает», — заключил Радий Хабиров.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что руководство ООО «СтройПроект» прокомментировало обвинения в сливе жидких отходов на территории полигона ТКО в Мишкинском районе республики. Позже стало известно, что депутат районного совета отделался предупреждением за нарушение, которое предполагает серьезные штрафы.

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Фото: соцсети