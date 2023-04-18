В России для участников СВО сообщили приятную новость

09:23, 18 апр 2023

В российском правительстве поддержали важный проект закона о выплатах участникам специальной военной операции. Информацию об этом передали в РИА Новости. Издание сообщает, что российский кабинет министров согласился с предложением о введении единых выплат россиянам, принимающим участие в спецоперации, вне зависимости от их статуса.







В интервью журналисту телеканала "Россия 24" руководитель партии «Справедливая Россия - За правду» С. Миронов поделился хорошим известием, добавив, что недавно правительство одобрило проект закона о выплатах. Приняв законодательную инициативу, российское правительство получит право вводить одинаковые доплаты несмотря на то, где военные выполняют задачи по охране правопорядка и общественной безопасности - на Украине или в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской обл.





Парламентарий считает, что выплаты должны быть уравнены. Данный подход должен быть применен и к ликвидаторам последствий различных аварий, природных и техногенных катастроф, других ЧС, связанных с высокой опасностью для жизни и здоровья.

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