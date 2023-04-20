Главой Кушнаренковского района Башкирии назначили Марата Латыпова

21:41, 20 апр 2023

В пятницу, 20 апреля, В Кушнаренковском районе Башкирии депутаты утвердили нового руководителя муниципалитета. Информацию об этом передали в местной администрации.



Руководителем муниципалитета стал Марат Латыпов, уроженец Кушнаренковского района, замглавы администрации по экономике, инвестициям и предпринимательству.







Юрий Коземаслов, руководитель управления Главы Башкортостана Р. Хабирова по взаимодействию с муниципалитетами, поздравил нового главу района и пожелал ему больших успехов.



По теме:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Кушнаренковского района