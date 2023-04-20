Главой Кушнаренковского района Башкирии назначили Марата Латыпова
21:41, 20 апр 2023
В пятницу, 20 апреля, В Кушнаренковском районе Башкирии депутаты утвердили нового руководителя муниципалитета. Информацию об этом передали в местной администрации.
Руководителем муниципалитета стал Марат Латыпов, уроженец Кушнаренковского района, замглавы администрации по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Юрий Коземаслов, руководитель управления Главы Башкортостана Р. Хабирова по взаимодействию с муниципалитетами, поздравил нового главу района и пожелал ему больших успехов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Кушнаренковского района
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