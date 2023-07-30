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Глава Башкирии встретился с Азатом Бадрановым в зоне спецоперации

Глава Башкирии встретился с Азатом Бадрановым в зоне спецоперации

11:54, 30 июл 2023

Радий Хабиров, глава Башкирии, находящийся в настоящее время в зоне специальной военной операции в ДНР, разместил на своей личной страничке в социальных сетях фото с Азатом Бадрановым, подписав их следующими словами:

«Я очень счастливый человек. В моей жизни есть настоящая любовь и настоящая дружба».

Руководитель республики назвал Азата Бадранова своим другом и младшим братишкой и горд тем, что тот пожертвовал всеми своими привилегиями, чтобы отправиться на СВО и сейчас находится рядом с лучшими парнями нашей страны.

«Молюсь за него и горжусь, — написал Радий Хабиров и добавил, — хочу тебе, Азат, сказать: я с тобой. Твои дети — мои дети, мои дети — твои дети! ИншаАллах!».

Хабиров наградил Азата Бадранова медалью генерала Шаймуратова

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович Бадранов Азат спецоперация
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